Россияне терпят большие потери и боятся, – украинский пилот в эфире CNN

Украинский пилот-истребитель по прозвищу "Джус" дал интервью американскому телеканалу CNN.

Он сказал, что украинцы ждут от союзников максимально эффективного оружия.

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Также "Джус" рассказал, что, несмотря на ограниченное количество систем противовоздушной обороны и самолетов, Украина борется и делает все возможное для защиты нашей страны. Именно поэтому оккупанты терпят большие потери, боятся и не могут просто комфортно из-за этого летать над Украиной.

Чтобы получить преимущество в воздухе и эффективно бороться с угрозами Украине, нужны эффективные наземные системы ПВО и другие истребители, сказал во время интервью пилот-истребитель.

Каждый украинец готов биться и защищать свою страну любым способом: то ли за штурвалом истребителя, то ли с ружьем в поле,

– добавил он.

Интервью CNN с украинским пилотом-истребителем по прозвищу "Джус": видео