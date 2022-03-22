Він сказав, що українці чекають від союзників максимально ефективної зброї.

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Також "Джус" розповів, що незважаючи на обмежену кількість систем протиповітряної оборони та літаків, Україна бореться і робить все можливе для захисту нашої країни. Саме тому окупанти зазнають великих втрат, бояться і не можуть просто комфортно через це літати над Україною.

Щоб здобути перевагу в повітрі та ефективно боротися із загрозами Україні потрібні ефективні наземні системи ППО та інші винищувачі, сказав під час інтерв’ю пілот-винищувач.

Кожен українець готовий битися та захищати свою країну в будь-який спосіб: чи то за штурвалом винищувача, чи то з рушницею в полі,

– додав він.

Інтерв'ю CNN з українським пілотом-винищувачем на прізвисько "Джус": відео