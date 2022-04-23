Россияне терроризируют фермеров: разорили элеватор и вывезли все зерно в Крым

Оккупанты давят на фермеров и похищают украинское зерно. Так, в Луганской области власти так называемой "ЛНР" заставляют фермеров начать посевные работы. А в Херсонской области россияне уже вывезли первую партию во временно оккупированный Крым.

Как рассказывает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, аграриев обещают обеспечить горюче-смазочными материалами бесплатно, однако собранный урожай перейдет оккупантам.

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Россияне начали вывозить зерно из Украины

Давление на местных фермеров зафиксировано, в частности, в Сватовском районе Луганской области. Сообщается, что их принуждают начинать работу. Расплатиться обещают небольшой частью выращенного ими урожая.

Аграрии не поддерживают предложения оккупантов, из-за чего власти так называемой "ЛНР" угрожают конфискацией сельхозтехники, посевного материала и даже заключением.

Тем временем в Херсонской области оккупанты опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка и вывезли все зерно в оккупированный Крым. Также был замечен поезд, на вагонах которого было написано "зерно". Он выезжал с полуострова через Керченский мост.

Кроме того, кадыровцы захватили предприятие "Агросодружество", которое обрабатывает около 20 000 гектаров земли в Геническом районе.

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