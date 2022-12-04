Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 2 декабря российские захватчики заставили ехавших из Запорожья поддержать близких в оккупации в минусовую температуру ночевать на обочине дороги.
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Россияне терроризируют местное население
Продолжением этого террора стал очередной террор. Оккупанты почти 2 дня продержали в гражданских заложниках, которые пытались проехать через вражеский блок-пост в Васильевке.
По информации Федорова, из гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, 8 авто так и не пустили. Некоторых сразу депортировали в сторону Запорожья.
А некоторых "покатали". Сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а затем вернули обратно в Васильевку.
Применяли тотальный осмотр и последовали примеру автомата.
Федоров подчеркнул, что захватчики применили тотальное освидетельствование, проверяли слишком нервно. К отдельным мирным безоружным жителям применили физическую силу – били примером автомата.
При этом все в стиле рашистов: никаких объяснений – только грубый разговор и насилие. После двух дней беспричинного террора люди были вынуждены вернуться в Запорожье,
– добавил Федоров.
На Запорожье оккупанты убили целую семью
- Российские подонки расстреляли семью гражданских под Бердянском Запорожской области. Они убили мужа, жену и двух маленьких мальчиков.
- Как сообщают СМИ, семья проживала в Камыш-Заре Пологовского района Запорожской области.
- Оккупанты убили под Бердянском целую семью. Есть фотография этих людей – семья, по фамилии Дармобед. Отец, мать и два маленьких мальчика. Пока обстоятельства убийства неизвестны.