Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 2 декабря российские захватчики заставили ехавших из Запорожья поддержать близких в оккупации в минусовую температуру ночевать на обочине дороги.

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Россияне терроризируют местное население

Продолжением этого террора стал очередной террор. Оккупанты почти 2 дня продержали в гражданских заложниках, которые пытались проехать через вражеский блок-пост в Васильевке.

По информации Федорова, из гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, 8 авто так и не пустили. Некоторых сразу депортировали в сторону Запорожья.

А некоторых "покатали". Сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а затем вернули обратно в Васильевку.

Применяли тотальный осмотр и последовали примеру автомата.

Федоров подчеркнул, что захватчики применили тотальное освидетельствование, проверяли слишком нервно. К отдельным мирным безоружным жителям применили физическую силу – били примером автомата.

При этом все в стиле рашистов: никаких объяснений – только грубый разговор и насилие. После двух дней беспричинного террора люди были вынуждены вернуться в Запорожье,

– добавил Федоров.

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