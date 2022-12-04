Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 2 грудня російські загарбники змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги.
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Росіяни тероризують місцеве населення
Продовженням цього терору став черговий терор. Окупанти майже 2 дні протримали в заручниках цивільних, які намагались проїхати через ворожий блок-пост у Василівці.
За інформацією Федорова, з тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили. Деяких відразу депортували в сторону Запоріжжя.
А деяких "покатали". Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку.
Застосовували тотальний огляд та били прикладом автомата
Федоров наголосив, що загарбники застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосували фізичну силу – били прикладом автомата.
При цьому все в стилі рашистів: жодних пояснень – тільки груба розмова і насилля. Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя,
– додав Федоров.
На Запоріжжі окупанти вбили цілу сім'ю
- Російські покидьки розстріляли сім'ю цивільних під Бердянськом Запорізької області. Вони вбили чоловіка, дружину та двох маленьких хлопчиків.
- Як повідомляють ЗМІ, сім'я проживала в Комиш-Зорі Пологівського району Запорізької області.
- Окупанти вбили під Бердянськом цілу сім'ю. Є фотографія цих людей – сім'я, на прізвище Дармобід. Батько, мати та двоє маленьких хлопчиків. Наразі обставини вбивства невідомі.