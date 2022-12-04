Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 2 грудня російські загарбники змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги.

Читайте також Окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий на Харківщині: пошкоджено залізничну інфраструктуру

Росіяни тероризують місцеве населення

Продовженням цього терору став черговий терор. Окупанти майже 2 дні протримали в заручниках цивільних, які намагались проїхати через ворожий блок-пост у Василівці.

За інформацією Федорова, з тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили. Деяких відразу депортували в сторону Запоріжжя.

А деяких "покатали". Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку.

Застосовували тотальний огляд та били прикладом автомата

Федоров наголосив, що загарбники застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосували фізичну силу – били прикладом автомата.

При цьому все в стилі рашистів: жодних пояснень – тільки груба розмова і насилля. Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя,

– додав Федоров.

На Запоріжжі окупанти вбили цілу сім'ю