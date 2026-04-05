Россияне требуют от нас отступления из-за своих больших потерь, – Зеленский

Сейчас вражеские войска несут существенные потери на поле боя. Владимир Зеленский отметил, что именно поэтому они ставят перед Украиной ультиматум о территориальных уступках.

О таком президент Украины рассказал для интервью AP.

Почему россияне требуют от Украины отступить?

Украинский лидер отметил, что оккупанты любят говорить о компромиссах, однако никогда сами на них не идут. Зато ставят исключительно ультимативные условия.

Они хотят, чтобы мы отступили с нашей территории, которую мы контролируем. Но это требование объясняется их огромными потерями,

– подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что Украина не может отступить, ведь такой шаг повлечет огромные риски.

Таким образом, Россия получит возможность укрепить свои позиции и подготовиться к дальнейшей оккупации. "Они лгут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я полностью убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать", - утверждает глава государства.

Поэтому, по словам Зеленского, необходимо остановить вражеские войска, добиться прекращения огня и надежных гарантий безопасности.

Напомним! Ранее президент рассказал, что только в марте 2026 года украинские дроны ликвидировали или тяжело ранили почти 34 тысячи российских военных.



К слову, только за прошедшие сутки во вражеской армии недосчитались 1180 солдат, 4 танков и 3 РСЗО по состоянию на 5 апреля.

