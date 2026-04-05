Про таке президент України розповів для інтерв'ю AP.

Чому росіяни вимагають від України відступити?

Український лідер наголосив, що окупанти люблять говорити про компроміси, однак ніколи самі на них не йдуть. Натомість ставлять виключно ультимативні умови.

Вони хочуть, щоб ми відступили з нашої території, яку ми контролюємо. Але ця вимога пояснюється їхніми величезними втратами,

– підкреслив Зеленський.

При цьому він додав, що Україна не може відступити, адже цей крок спричинить величезні ризики. Таким способом Росія отримає можливість зміцнити свої позиції й підготуватися до подальшої окупації.

"Вони брешуть і грають у свої ігри з президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати", – стверджує глава держави.

Саме тому, за словами Зеленського, необхідно зупинити ворожі війська, домогтися припинення вогню й надійних гарантій безпеки.

Нагадаємо! Раніше президент розповів, що лише в березні 2026 року українські дрони ліквідували або важко поранили майже 34 тисячі російських військових.



До слова, тільки протягом минулої доби у ворожій армії недорахувалися 1180 солдатів, 4 танків та 3 РСЗВ станом на 5 квітня.

