Собирают вещи: россияне тренируются масштабно эвакуироваться возле Мелитополя

Российские оккупанты и коллаборанты возле Мелитополя – в панике. 22 декабря они начали тренировки по масштабной эвакуации.

Под Мелитополем повторяется херсонский сценарий

Россияне готовятся бежать из населенных пунктов под Мелитополем. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр города Иван Фёдоров.

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Со вчера они (оккупанты – 24 канал) начали проводить тренировки эвакуации в поселках вокруг Мелитополя. Они тренировались на территории Терпеньевского сельского совета и Новобогдановского поселкового совета,

– сказал Федоров.

Где расположена Терпеньевская община: карта

Так, россияне собирают все вещи из сельского совета. Они отправляют детей из школ и садиков со словами "мы так тренируемся". Мэр отметил, что по данным Генштаба, оккупанты готовятся к масштабной эвакуации из Васильевки и окрестных поселков.

Это будет происходить так же как несколько месяцев назад в Херсоне. Тогда россияне массово вывозили людей с временно оккупированных территорий в Россию и расселяли их в вагончиках и лагерях.

По словам Федорова, местные жители озабочены этой ситуацией. Они хотят стабильности и прогнозируемости, а также ждут победы Украины и деоккупации.

Федоров отметил, что тяжелее всего в Мелитополе с едой и лекарствами. Медикаментов на оккупированных территориях нет, а имеющиеся очень дорогие. К примеру, витамин C стоит в 16 раз дороже чем на подконтрольной территории.