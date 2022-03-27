Россияне тщательно готовились к оккупации украинских городов: документ

Российские террористическо-оккупационные войска пытаются взять под контроль города, которые они захватили еще в первые дни полномасштабного вторжения. Захватчики лишь в официальных сообщениях рассказывают о том, что не собираются оккупировать наши территории.

Как утверждают источники 24 канала в разведке, россияне уже считают большинство небольших городов на юге собственной территорией. Так, в Васильевке Запорожской области оккупанты проводят мероприятия по созданию временных администраций еще с 1 марта.

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Об этом свидетельствуют листовки, которые российские солдаты распространяют среди гражданского населения, а также сами действия захватчиков, которые проводят террористические акции по запугиванию проукраинского населения и по набору коллаборантов среди местных жителей.

До оккупации некоторых городов готовились минимум пол года

По данным разведки, командование ВС РФ вполне понимало задачи, которые перед ними поставил Путин. И это – оккупация украинских территорий.

Так, заходя в тот или иной город, захватчики имеют информацию о многих местных жителях, о социальной ситуации в поселке или месте.

Кроме того, у оккупантов есть списки проукраинских активистов, ветеранов АТО или ООС. Также террористам известно, как местные жители относятся к той или иной политической силе или какому-то конкретному депутату.

В качестве примера подготовки россиян к оккупации – их действия в городе Васильевка, который захватчики рассматривают как плацдарм для наступления на Запорожье. Российские спецслужбы заранее собирали информацию о местных жителей и установили, что у многих есть проблемы с кредитами и займами. Чтобы подкупить население, захватчики сразу же начали распространять пропагандистские листовки о списании всех долгов перед украинскими банками.

Кроме того, террористы пообещали простить долги за коммуналку и "снизить платежки за газ до всероссийского уровня". Само собой, никаких кредитов на самом деле списать захватчики не могут. По крайней мере во время захвата Крыма и части Донбасса все кредиты были перепроданы российским коллекторским компаниям. Тем не менее, в качестве пропагандистского обещания подобные заявления россиян могут всерьез повлиять на коллаборантов или людей, чьи взгляды являются достаточно шаткими.

Также в листовках оккупанты указали о "сотрудничестве с предпринимателями" и организации "безопасных поездок в Крым" для закупок товаров.

Пытались набрать среди местных жителей и полицаев-дружинников. При этом захватчики в своих внутренних документах называют Васильевку "освобожденной территорией", а также считают, что в Запорожье работает "военно-гражданская администрация Запорожской области".

Россияне считают Васильевку своей территорией / Фото источников 24 канала

По оценкам разведки, подготовка к подобному вторжению в Васильевку должна была продолжаться минимум пол года. Учитывая то, что в других городах захватчики распространяют листовки с иным смыслом, можно прийти к выводам, что ФСБ активно работала для того, чтобы после захвата населенных пунктов оккупанты могли опираться на завербованных гражданских.