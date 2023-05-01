Начали движение в направлении корабля, – ОК "Юг" о реакции россиян на взрывы в Крыму

В Крыму 29 апреля было неспокойно. Там мощные взрывы прогремели в Казачьей бухте, где расположена нефтебаза, поставляющая топливо для российских кораблей.

Не долго думая, россияне начали собирать чемоданчики и переполнять все выезды с полуострова. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Обратите внимание Это подготовка к мощным действиям, – Гуменюк прокомментировала "хлопок" на нефтебазе в Крыму

"Хлопок" в Симферополе действительно подорвала логистику Черноморского флота. После подрыва россияне стали больше ориентироваться на Новороссийскую базу, двигаться к восточным берегам, в том числе и перемещать туда ракетоносители, пережидающие шторм, рассказала Гуменюк.

Тревожность растет

Учитывая, что россияне базируются в Крыму более 9 лет и целенаправленно превращали его из курорта в военную базу, стратегических объектов российской армии там достаточно много.

Они понимают, что им нужно рассредоточивать свои запасы, но мы целенаправленно продолжаем свою работу,

– добавила пресс-секретарь.

По ее словам, после очередного "хлопка" в Крыму уровень "тревожности" повысился. А направление движения россиян "очень похоже на направление движения русского военного корабля".

Они устремились за поребрик. Выстраивают очереди в направлении Крымского моста, пытаясь испытать его мощности перевезти столько народу, сколько собрали чемоданы. Мы не останавливаемся, ждем, пока они закончат свою так называемую эвакуацию,

– иронически заметила Гуменюк.

Гуменюк прокомментировала побег россиян из Крыма: смотреть видео

Россияне бросились наутек

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что оккупанты понимают уязвимость Крымского моста перед высокоточным оружием ВСУ. Он подчеркнул, что около миллиона россиян, поселившихся на территории Крыма, стоит задуматься о переезде, ведь "надеяться на паром не стоит, их будет всего 6", и они не смогут даже эвакуировать всех военных российской оккупационной армии.

На это Гуменюк отметила, что россияне уже прислушиваются к подобным советам. Ведь логистические маршруты из Крыма перегружены.

В последнее время на выездах скапливается все больше автомобилей. А среди военного контингента на полуострове распространяется практика оформления отпусков по любому поводу для того, чтобы как минимум вывести семью, как максимум – перевести туда, где спокойнее.

Что известно о взрывах в Крыму