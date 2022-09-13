Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи с Юга и Крыма, – украинская разведка

Российские захватчики осуществляют срочную эвакуацию своих семей из Крыма и Юга Украины. Они переселяют их в россию.

Успешные действия украинских защитников заставляют так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и Юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию россии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Несмотря на заверение населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники фсб и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова.

В то же время оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

Оккупанты в Крыму готовятся к эвакуации

Оккупационная "власть" готовится бежать из Крыма. Фсб приказало своим марионеткам разработать план "эвакуации" из-за прорыва линии обороны. В сети появилась копия соответствующего указа. Документ датируется 2 сентября.

От так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова требуют подготовить специальную комиссию для "эвакуации", то есть взять все под личный контроль.

В случае "прорыва линии обороны на южном направлении", захватчики срочно требуют эвакуации кремлевских чиновников в россию.

После уничтожения Крымского моста "эвакуацию" будут проводить на плавсредствах, то есть на моторных лодках.

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