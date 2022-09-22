Туристы "мобилизовались": на границе россии и Грузии – гигантские очереди
Источник:NEXTA
Россияне массово бегут из страны из-за объявленной частичной мобилизации. Ночью 22 сентября на границе россии и Грузии фиксируют огромные очереди.
Переход на границе россии и Грузии заблокирован машинами граждан государства-агрессоры. Образовались километровые колонны из авто.
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Россияне так спешат бежать из страны, что даже нарушают правила – вылетают на "встречку" в очереди. Обнародовали видео с места происшествия.
Проехать невозможно. Граница стала,
– жалуются очевидцы.
Хаос на границе россии и Грузии: видео
Российско-грузинская граница / Фото Nexta
Куда бегут россияне
Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в россии. Призвать собираются 300 тысяч резервистов. Россияне сразу начали скупать билеты за границу.
- Так, на 21-22 сентября раскупили все рейсы в Ереван и Стамбул.
- Цены на авиабилеты за границу достигли 250 тысяч за рейс в Баку и 120 тысяч - за рейс в Тбилиси.
- Еще одним шансом бежать для граждан страны-агрессорки – уехать в Финляндию. На российско-финской границе днем очередь растянулась более чем на 30 километров. Количество заявок на визы от россиян существенно возросло .
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