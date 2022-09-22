Туристы "мобилизовались": на границе россии и Грузии – гигантские очереди

Россияне массово бегут из страны из-за объявленной частичной мобилизации. Ночью 22 сентября на границе россии и Грузии фиксируют огромные очереди.

Переход на границе россии и Грузии заблокирован машинами граждан государства-агрессоры. Образовались километровые колонны из авто.

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Россияне так спешат бежать из страны, что даже нарушают правила – вылетают на "встречку" в очереди. Обнародовали видео с места происшествия.

Проехать невозможно. Граница стала,

– жалуются очевидцы.

Хаос на границе россии и Грузии: видео



Российско-грузинская граница / Фото Nexta

Куда бегут россияне

Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в россии. Призвать собираются 300 тысяч резервистов. Россияне сразу начали скупать билеты за границу.

Так, на 21-22 сентября раскупили все рейсы в Ереван и Стамбул.

Цены на авиабилеты за границу достигли 250 тысяч за рейс в Баку и 120 тысяч - за рейс в Тбилиси.

Еще одним шансом бежать для граждан страны-агрессорки – уехать в Финляндию. На российско-финской границе днем очередь растянулась более чем на 30 километров. Количество заявок на визы от россиян существенно возросло .

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