Путин хочет мобилизовать сторонников войны: почему российский диктатор сразу не закрыл границы

Россияне массово бегут за границу от объявленной путиным "частичной" мобилизации. В общем, мобилизационный процесс в россии напоминает фарс.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Александр Морозов. По его словам, мобилизационные мероприятия в россии сопровождаются анекдотическими ситуациями.

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В частности, речь идет о массовом бегстве россиян за границу.

Мало того, что на глазах всего мира часть военнообязанных стремительно убегает от этой мобилизации. Так они убегают настолько мощно, что создают кризис на границах с другими странами, в частности с Грузией,

– отметил Морозов.

Почему путин не закрыл границы россии

Несмотря на объявленную мобилизацию, в россии сразу не закрыли границы.

Владимир путин делает это для того, чтобы та часть, которая громко поддерживает продолжение войны, сильнее сплотилась вокруг флага. Вероятно, путин хочет мобилизовать именно величайших поклонников войны,

– подчеркнул Морозов.

Он добавил, что в пользу этой гипотезы свидетельствуют заявления кремлевских пропагандистов, критикующих беглецов. Мол, пусть эти люди бегут, они не нужны россии, ведь все равно "предают родину".

"Из россии сбежали 2 армейские дивизии"

Между тем, по словам Морозова, из россии в другие страны уже сбежали более 250 тысяч военнообязанных. Он отметил, что количество уклонистов уже приближается к объявленной шойгу цифре резервистов, которых планировали мобилизовать.

Уже даже шутят, что за время мобилизации россию покинуло столько людей, сколько входит в состав 2 армейских дивизий. На территорию Казахстана сбежали 98 тысяч, а это уже что-то вроде полномасштабной армии,

– отметил политолог.

"В Европе закрытие границ для россиян неизбежно"

Морозов добавил, что Казахстан, Грузия, Турция и Армения продолжают принимать беглых россиян. Тем временем европейские страны ограничивают въезд для граждан россии.

Что касается стран Восточной и Центральной Европы, то закрытие границ неизбежно. Ведь кремль ведь ведет войну в Европе. Все готовятся к тому, что эта война может затронуть страны ЕС,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что Финляндия, Польша и страны Балтии должны позаботиться о безопасности своих граждан. Поэтому закрытие границ для россиян вполне оправданное решение.

Александр Морозов рассказал, почему россия не закрыла границы: смотрите видео

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