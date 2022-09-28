Военкомат на колесах: к границе россии с Грузией прибыл микроавтобус с красноречивой надписью

Россияне и дальше штурмуют границу с Грузией, пытаясь убежать от мобилизации. Очереди уклоняющихся на КПП не уменьшаются, наоборот – растут. В россии решили "пригнать" военкомат прямо к границе.

Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Очевидцы опубликовали фото с КПП "Верхний Ларс", куда собственно и пригнали микроавтобус с красноречивым названием "военный комиссариат".

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Очевидно, будут вручать повестки россиянам прямо на месте. Или же будут проверять списки тех, кому уже вручена повестка, но они пытаются покинуть страну и таким образом будут ловить уклонистов.



На границу с Грузией прибыл микроавтобус из военкомата / Фото соцсети

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На границе россияне изрядно насвинячили

Справка. Ранее МВД Северной Осетии сообщило, что на пограничном переходе "Верхний Ларс" на границе россии и Грузии в ближайшее время развернут мобилизационный пункт военкомата.

На фото и видео, публикуемые самими россиянами, ситуация на границе выглядит довольно плачевно – очереди из "беженцев" огромны. Отмечают, что среднее время ожидания в пешей очереди – более суток. Автомобилисты же стоят несколько дней.



Мужчины продают свои авто за бесценок прямо на границе, чтобы перейти пеший контроль / Фото Соцсети

Некоторые граждане обосновались просто у кучи мусора, другие ждут своей очереди на отбойниках.

Желающие уехать жалуются на нехватку бензина, воды и еды.

Россияне остаются за собой горы мусора / Фото соцсети

Почему так спешат россияне

После объявления "частичной" мобилизации из россии сбежали более 260 тысяч мужчин. Официально границы еще не закрыли, однако сообщали, что путин готовится к такому решению.

Запрет на выезд будет частичным – у пограничников уже есть списки мобилизованных.

Вероятно, закрыть границы собираются после так называемых "референдумов". Наиболее вероятной датой называли 28 сентября.

К слову, в Казахстане тоже заявили, что не будут скрывать уклонистов. Сбежавших от мобилизации россиян будут выдавать стране-агрессору, если те будут в розыске.