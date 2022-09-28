Военкомат на колесах: к границе россии с Грузией прибыл микроавтобус с красноречивой надписью
Россияне и дальше штурмуют границу с Грузией, пытаясь убежать от мобилизации. Очереди уклоняющихся на КПП не уменьшаются, наоборот – растут. В россии решили "пригнать" военкомат прямо к границе.
Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Очевидцы опубликовали фото с КПП "Верхний Ларс", куда собственно и пригнали микроавтобус с красноречивым названием "военный комиссариат".
Внимание От рук кремля далеко не уйдешь: россиянам вручают повестки на границе с Грузией
Очевидно, будут вручать повестки россиянам прямо на месте. Или же будут проверять списки тех, кому уже вручена повестка, но они пытаются покинуть страну и таким образом будут ловить уклонистов.
На границу с Грузией прибыл микроавтобус из военкомата / Фото соцсети
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На границе россияне изрядно насвинячили
На фото и видео, публикуемые самими россиянами, ситуация на границе выглядит довольно плачевно – очереди из "беженцев" огромны. Отмечают, что среднее время ожидания в пешей очереди – более суток. Автомобилисты же стоят несколько дней.
Мужчины продают свои авто за бесценок прямо на границе, чтобы перейти пеший контроль / Фото Соцсети
Некоторые граждане обосновались просто у кучи мусора, другие ждут своей очереди на отбойниках.
Желающие уехать жалуются на нехватку бензина, воды и еды.
Почему так спешат россияне
После объявления "частичной" мобилизации из россии сбежали более 260 тысяч мужчин. Официально границы еще не закрыли, однако сообщали, что путин готовится к такому решению.
Запрет на выезд будет частичным – у пограничников уже есть списки мобилизованных.
Вероятно, закрыть границы собираются после так называемых "референдумов". Наиболее вероятной датой называли 28 сентября.
К слову, в Казахстане тоже заявили, что не будут скрывать уклонистов. Сбежавших от мобилизации россиян будут выдавать стране-агрессору, если те будут в розыске.