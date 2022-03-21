Россияне убили в Мариуполе больше 3 тысяч гражданских, – полк "Азов"

Российские захватчики продолжают открывать огонь по мирному населению Мариуполя. По состоянию на 21 марта количество жертв составляет больше 3 тысяч человек.

О жертвах российской агрессии в Мариуполе рассказал командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко в комментарии CNN.

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Россияне убили свыше 3 тысяч жителей Мариуполя

Число жертв среди мирного населения растет ежедневно, сейчас (по состоянию на 21 марта – 24 канал) составляет больше 3 тысяч,

– отметил Прокопенко.

В то же время, он уточнил, что никто не может сказать точное количество погибших, потому что людей хоронят в братских могилах, без имен. "Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами, похороненные заживо", – добавил командир полка.

По словам Прокопенко, украинские защитники пытаются помогать мирным жителям водой и продуктами, однако этого недостаточно. Кроме того, в Мариуполе для людей нет безопасных мест, так как ракеты врага бьют по домам, убивая людей в их кроватях.

Напомним, в "Азове" сообщили, что за сутки 20 марта бойцы полка уничтожили 2 танка врага, а также 17 оккупантов. Кроме того, украинские защитники утопили российский катер проекта "Раптор".

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