Россияне убили в Мариуполе преподавательницу журналистики Лилию Гумянову
Источник:Офис генпрокурора
Из-за российских оккупантов в Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова. Она заведовала художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества.
Она была с людьми до последнего момента. Именно Гумянова открыла бомбоубежище в мариупольском доме творчества. Ее не стало 19 марта.
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Я не верю, Лилия Николаевна. Вы для меня герой, ведь не бросили дом творчества и людей, искавших бомбоубежище. Не бросили близких людей до последнего момента. Это тяжелая боль. Светлая память,
– рассказала ученица погибшей Елена Мельникова-Курганова.
Коллеги Лилии Гумяновой отмечают, что она была из тех, кто оставался с людьми и спасал их до последнего. Имела принципиальную патриотическую позицию.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким погибшей преподавательницы журналистики Лилии Гумяновой.
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