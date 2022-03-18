Россияне убили молодую девушку и предпринимателя на Сумщине

Российские оккупанты на Сумщине цинично обстреляли гражданское авто и убили молодую девушку. От рук орков погиб также местный предприниматель.

Соответствующую информацию рассказал в ночь на 18 марта председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Политик пояснил, что оккупанты продолжают обстреливать Сумы и пригороды.

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Дмитрий Живицкий рассказал, что российские оккупанты начали ходить по дворам и забирать у людей мобильные телефоны. Забирают официально зарегистрированное оружие. Чиновник отметил, что российские солдаты боятся украинцев с ружьями.

К сожалению, орки продолжают обстреливать пригороды и Сумы.

Шли бои, к сожалению, погибла молодая девушка – было обстреляно гражданское авто. Знаем тоже, что был убит мужчина, который занимался предпринимательством и обеспечивал небольшой населенный пункт продуктами питания,

– сообщил Живицкий.

Добавил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили десятки единиц вражеской техники на территории Тростянецкой общины.

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Предварительно согласовали гумкоридоры

Глава Сумской ОВА пояснил, что есть предварительно согласованные гуманитарные коридоры на 18 марта по населенным пунктам: Большая Писаревка, Тростянец, Краснополье, Сумы, Лебединская община и Конотопская община.

Однако еще должно быть окончательное подтверждение. Также запланирована гуманитарная помощь в область при поддержке ООН.

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