Відповідну інформацію розповів у ніч проти 18 березня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Політик пояснив, що окупанти продовжують обстрілювати Суми та передмістя.
Зауважте Росіяни обстрілюють Сумщину: у Великій Писарівці тричі за добу гасили пожежі
На Сумщині окупанти вбили двох людей
Дмитро Живицький розповів, що російські окупанти почали ходити по дворах і забирати в людей мобільні телефони. Забирають офіційно зареєстровану зброю. Посадовець зазначив, що російські солдати бояться українців з рушницями.
На жаль, орки продовжують обстрілювати передмістя та Суми.
Точилися бої, на жаль, загинула молода дівчина – було обстріляне цивільне авто. Знаємо теж, що було вбито чоловіка, який займався підприємництвом і забезпечував невеличкий населений пункт продуктами,
– повідомив Живицький.
Додав, що Збройні Сили України знищили десятки одиниць ворожої техніки на території Тростянецької громади.
Дмитро Живицький розповів про ситуацію в області станом на 17 березня: відео
Попередньо погодили гумкоридори
Глава Сумської ОВА пояснив, що є попередньо погоджені гуманітарні коридори на 18 березня по населених пунктах: Велика Писарівка, Тростянець, Краснопілля, Суми, Лебединська громада та Конотопська громада.
Проте ще має бути остаточне підтвердження. Також запланована гуманітарна допомога в область за підтримки ООН.
Ворожі літаки скинули авіабомби на Суми: відео