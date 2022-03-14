Россияне убили и покинули троих своих подельников в Николаевской области

На территории Николаевщины пограничники обнаружили убитых оккупантов, а также гранатомет, несколько выстрелов для РПГ и распечатанные радио позывные должностных лиц вражеской армии.

Такую информацию сообщили на странице Государственной пограничной службы Украины в Фейсбуке.

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Сегодня, 14 марта, во время патрулирования района возможной высадки вражеского десанта пограничники Херсонского отряда обнаружили тела троих убитых российских военнослужащих. Чиновники сообщают, что вероятно тела были оставлены самими же россиянами.

Также рядом с телами пограничники обнаружили гранатомет, несколько выстрелов для РПГ и распечатанные радио позывные должностных лиц вражеской армии. Нашим воинам это непременно пригодится в борьбе против оккупантов.