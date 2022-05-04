Ювенальные прокуроры сообщили, что из-за вооруженной агрессии России уже погибли 220 украинских детей. Такие данные приводят по информации на утро 4 мая.

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Регионы, в которых пострадали дети

Как сообщают эксперты, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139. Также много пострадавших в других регионах:

Киевской – 115;

Харьковской – 95;

Черниговской – 68;

Херсонской – 46;

Николаевской – 43;

Луганской – 37;

Запорожской – 27;

Сумской – 17;

в Киеве – 16;

Житомирской – 15.

В общей сложности более 627 детей пострадали в Украине в результате войны, которую начала Россия. За последние сутки количество детских жертв не изменилось – 220 детей. К сожалению, стало больше раненых детишек. На сегодняшний день эта цифра составляет – 407.

В Офисе генпрокурора отмечают, что подобные цифры не окончательны. Объясняют это тем, что специалисты до сих пор работают, чтобы установить жертвы в местах, где продолжаются активные боевые действия. Также ведут такие же работы на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Россияне разрушают образовательные заведения Украины

Ювенальные прокуроры рассказали об одном из последних обстрелов, во время которого пострадал украинский ребенок. Это произошло 2 мая в поселке городского типа Высокополье Бериславского района Херсонской области. Российские оккупанты вели 2 артиллерийских обстрела населенного пункта. Два снаряда попали в жилой дом. В результате тяжелые ранения получила 6-летняя девочка.



Также из-за российских обстрелов значительные повреждения и разрушения испытывает инфраструктура Украины. Бомбардировки продолжаются ежедневно и российские оккупанты намеренно пытаются ее разрушить. Следовательно, из-за таких действий врага уже повреждены 1 584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.

Жертвы обстрелов россиян

Российские оккупанты безжалостно атакуют своими ракетами всю Украину. В частности, очередной массированный налет прошел 3 мая. Есть жертвы и пострадавшие. В частности, на Днепропетровщине мужчина получил тяжелую контузию. Кроме этого, разрушениям подверглись объекты критической инфраструктуры.

Масштабные обстрелы Луганской области враг не прекращает. Там люди гибнут каждый день. За 3 мая, как сообщал глава региона Сергей Гайдай, российские оккупанты нанесли 34 удара по жилым районам области. Погибли 2 женщины.

Не щадят россияне и Херсонщину, которую частично оккупировали. В частности, 3 мая российские захватчики обстреляли Высокопольское общество в области. Тяжелое ранение получили мама и ее 5-летняя дочь.

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