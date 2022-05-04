Ювенальні прокурори повідомили, що через збройну агресію Росії вже загинуло 220 українських дітей. Такі дані наводять за інформацією на ранок 4 травня.

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Регіони, в яких постраждали діти

Як повідомляють експерти, найбільше діток постраждало в Донецькій області – 139. Також багато постраждалих у інших регіонах:

Київській – 115;

Харківській – 95;

Чернігівській – 68;

Херсонській – 46;

Миколаївській – 43;

Луганській – 37;

Запорізькій – 27;

Сумській – 17;

у місті Києві – 16;

Житомирській – 15.

Загалом більше ніж 627 дітей постраждали в Україні внаслідок війни, яку розпочала Росія. За останню добу кількість дитячих жертв не змінилась – 220 дітей. Натомість побільшало, на жаль, поранених діточок. На сьогодні ця цифра становить – 407.

В Офісі генпрокурора зауважують, що такі цифри не остаточні. Пояснюють це тим, що фахівці досі працюють, щоб встановити жертви в місцях, де тривають активні бойові дії. Так само ведуть такі ж роботи на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Росіяни руйнують освітні заклади України

Ювенальні прокурори розповіли про один з останніх обстрілів, під час якого постраждала українська дитина. Це сталося 2 травня у селищі міського типу Високопілля Бериславського району Херсонської області. Російські окупанти вели 2 артилерійський обстріл населеного пункту. Два снаряди влучили в житловий будинок. Внаслідок цього тяжкі поранення отримала 6-річна дівчинка.



Також через російські обстріли значних пошкоджень та руйнувань зазнає інфраструктура України. Бомбардування тривають щодня і російські окупанти навмисне намагаються її зруйнувати. Відтак, через такі дії ворога вже пошкоджені 1584 заклади освіти. При цьому 118 з них зруйновані повністю.

Жертви обстрілів росіян

Російські окупанти безжально атакують своїми ракетами всю Україну. Зокрема, черговий масований наліт відбувся 3 травня. Є жертви та постраждалі. Зокрема, на Дніпропетровщині чоловік отримав важку контузію. Окрім цього, руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури.

Масштабні обстріли Луганщини ворог не припиняє. Там люди гинуть щодня. За 3 травня, як повідомляв очільник регіону Сергій Гайдай, російські окупанти завдали 34 удари по житлових районах області. Загинули 2 жінки.

Не щадять росіяни й Херсонщину, яку частково окупували. Зокрема, 3 травня російські загарбники обстріляли Високопільську громаду в області. Важкого поранення зазнали мама та її 5-річна дочка.

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