Ювенальні прокурори повідомили, що через збройну агресію Росії вже загинуло 220 українських дітей. Такі дані наводять за інформацією на ранок 4 травня.
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Регіони, в яких постраждали діти
Як повідомляють експерти, найбільше діток постраждало в Донецькій області – 139. Також багато постраждалих у інших регіонах:
- Київській – 115;
- Харківській – 95;
- Чернігівській – 68;
- Херсонській – 46;
- Миколаївській – 43;
- Луганській – 37;
- Запорізькій – 27;
- Сумській – 17;
- у місті Києві – 16;
- Житомирській – 15.
Загалом більше ніж 627 дітей постраждали в Україні внаслідок війни, яку розпочала Росія. За останню добу кількість дитячих жертв не змінилась – 220 дітей. Натомість побільшало, на жаль, поранених діточок. На сьогодні ця цифра становить – 407.
В Офісі генпрокурора зауважують, що такі цифри не остаточні. Пояснюють це тим, що фахівці досі працюють, щоб встановити жертви в місцях, де тривають активні бойові дії. Так само ведуть такі ж роботи на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Росіяни руйнують освітні заклади України
Ювенальні прокурори розповіли про один з останніх обстрілів, під час якого постраждала українська дитина. Це сталося 2 травня у селищі міського типу Високопілля Бериславського району Херсонської області. Російські окупанти вели 2 артилерійський обстріл населеного пункту. Два снаряди влучили в житловий будинок. Внаслідок цього тяжкі поранення отримала 6-річна дівчинка.
Також через російські обстріли значних пошкоджень та руйнувань зазнає інфраструктура України. Бомбардування тривають щодня і російські окупанти навмисне намагаються її зруйнувати. Відтак, через такі дії ворога вже пошкоджені 1584 заклади освіти. При цьому 118 з них зруйновані повністю.
Жертви обстрілів росіян
- Російські окупанти безжально атакують своїми ракетами всю Україну. Зокрема, черговий масований наліт відбувся 3 травня. Є жертви та постраждалі. Зокрема, на Дніпропетровщині чоловік отримав важку контузію. Окрім цього, руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури.
- Масштабні обстріли Луганщини ворог не припиняє. Там люди гинуть щодня. За 3 травня, як повідомляв очільник регіону Сергій Гайдай, російські окупанти завдали 34 удари по житлових районах області. Загинули 2 жінки.
- Не щадять росіяни й Херсонщину, яку частково окупували. Зокрема, 3 травня російські загарбники обстріляли Високопільську громаду в області. Важкого поранення зазнали мама та її 5-річна дочка.
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