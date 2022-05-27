Россияне убили уже 241 ребенка: в результате обстрела в Харькове погиб 5-месячный малыш

Жертвами российской агрессии стал уже 241 ребенок. Из-за вражеских обстрелов в Харькове погиб 5-месячный малыш.

В общей сложности ранены уже 238 детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 27 мая.

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По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 241 ребенок погиб и более 438 ранены,

– говорится в сообщении.

26 мая российские кафиры в очередной раз обстреляли Харьков из артиллерии. Погибли 8 мирных жителей. Среди пострадавших семья: 5-месячный мальчик с отцом погибли сразу, а мать находится в больнице. Всего россияне ранили в Харькове 17 человек, из них – 9-летняя девочка.

25 мая в результате обстрела врагом поселка Боровское Луганской области был ранен 15-летний парень.

Эти цифры не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях определить количество жертв очень трудно или даже невозможно.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой области – 151;

Киевской – 116 и в Киеве – 16;

Харьковской – 108;

Черниговской – 68;

Луганской – 50;

Херсонской – 49;

Николаевской – 45;

Запорожской – 28;

Сумской – 17;

Житомирской – 15;

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов россиянами украинских городов и сел повреждено 1887 учебных заведений, среди них – 180 разрушены полностью.

Трагедия семьи в Харькове

26 мая в результате вражеских обстрелов погиб 5-летний малыш и его отец. За жизнь матери сейчас борются врачи, она находится в тяжелом состоянии.

Когда начался обстрел, семья спокойно гуляла по улицам Харькова. Один из снарядов внезапно упал вблизи них. Взрывная волна была настолько сильной, что тело 5-месячного малыша обнаружили на крыше подъезда.

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