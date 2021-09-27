Россияне участвуют в осенней сессии ПАСЕ дистанционно: все из-за непризнания "Спутника V"

В Страсбурге 27 сентября начала работу осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако делегация из России не смогла принять участие в заседании офлайн.

Несмотря на то, что россияне прибыли в Страсбург заранее, они были вынуждены принять участие в заседании ПАСЕ с помощью видеосвязи.

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Причина – российская вакцина "Спутник V"

Все из-за российской вакцины "Спутник V", которую не признают в ЕС. В полученном российскими делегатами предписании французских властей говорится, что они не привиты признанными в ЕС вакцинами и прибывают из "красной" зоны. Именно из-за этого им разрешили свободно перемещаться только между гостиницей и зданием ПАСЕ.

Реакция России

Россия очень болезненно отреагировала на запрет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что такие ограничения – якобы несправедливы. По его мнению, России лучше вообще не участвовать в сессии ПАСЕ.

Володин даже назвал это "дискриминацией" парламентариев. Он утверждает, что такое решение приняли "с конкретной целью – лоббировать продукт крупных фармкомпаний, американских и европейских".

Сессия ПАСЕ будет пройдет в Страсбурге 27 – 30 сентября. Ее формат будет гибридным, то есть часть парламентариев будет присутствовать физически, а часть – присоединится онлайн.

При этом у членов украинской делегации ПАСЕ не возникло никаких проблем. Это и не удивительно. Все они ранее получили прививку вакциной Pfizer, которая сертифицирована в ЕС.

ЕС не признает "Спутник V"