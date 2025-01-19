Новая тактика россиян на фронте: как будут действовать оккупанты на Покровском направлении

Учитывая предыдущие неудачи на поле боя, россияне делают выводы и меняют тактику. Теперь враг прилагает много усилий, чтобы обходить крупные населенные пункты во время наступления и отрезать туда логистику.

Политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что уже давно стало понятно, что прямого штурма на Покровск не будет. Оккупантам не хватит для этого человеческого ресурса.

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Военные мощности россиян

Кирилл Сазонов отметил, что россияне сосредоточили вблизи Покровска 50 – 70 тысяч личного состава. Он сравнил, что для захвата Авдеевки противник привлек более 110 тысяч солдат.

Какая ситуация вблизи Покровска: карта

"Говорят, что россияне перебрасывают под Покровск резервы из Курахово, то есть лишних сил у них нет", – сказал он.

Известно, что оккупантам ежемесячно удается пополнять армию на примерно 30 тысяч человек. Силы обороны ежедневно уничтожают более 1500 оккупантов. Это означает, что каждый месяц Россия теряет около 50 тысяч бойцов. Итак, потери врага существенно различаются с темпами пополнения личного состава.

Поэтому, вероятно, будут бои за агломерацию Покровск – Мирноград со штурмами преимущественно с юга и запада. Оккупанты будут пытаться отрезать логистику (ВСУ – 24 Канал), потому что без этого сейчас воевать невозможно, ведь автомат превращается в железную палку, а танк не едет,

– подчеркнул он.

Военнослужащий ВСУ добавил, что на Покровском направлении продолжаются очень активные боевые действия, ведь за сутки 18 января 2025 года там произошло 184 боестолкновения. Россияне сбросили 29 КАБов и совершили 419 ударов дронами по позициям Сил обороны.

Отметим, россияне не зашли в Покровск, как распространяют некоторые источники. Об этом заявили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Военные подтвердили, что на подступах к городу продолжаются ожесточенные бои, но ситуация под контролем. Слухи о присутствии врага в городе не соответствуют действительности. Граждан призвали пользоваться проверенной информацией и не распространять эмоциональные заявления, которые могут помочь противнику.