Россияне ударили 2 ракетами по нефтебазе на Днепропетровщине: все запасы топлива уничтожены

Российские оккупанты вечером 5 сентября ракетами ударили по Днепропетровщине. Под вражеским огнем оказались Криворожский и Никопольский районы.

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела Карповской общины Криворожского района была уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там.

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Кроме того, на месте возник сильный пожар. Работают пожарные. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется.

Как прошли сутки на Днепропетровщине

В течение суток враг бил по Криворожскому району. Из "Урагана" россияне ударили по Апостолову и Зеленодольску.

В Апостолово погибла 85-летняя женщина. Еще две женщины и мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. Из-за повреждения газопровода загорелось хозяйственное здание, спасатели огонь затушили. Повреждены 13 частных домов, побиты 27 солнечных панелей и 4 автомобиля. Спасатели обнаружили безопасные обломки снаряда и один, который требовалось уничтожить. Его саперы уже обезвредили.

погибла 85-летняя женщина. Еще две женщины и мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. Из-за повреждения газопровода загорелось хозяйственное здание, спасатели огонь затушили. Повреждены 13 частных домов, побиты 27 солнечных панелей и 4 автомобиля. Спасатели обнаружили безопасные обломки снаряда и один, который требовалось уничтожить. Его саперы уже обезвредили. В Зеленодольске люди не пострадали. Повреждены производственные здания предприятия. На месте были обнаружены многочисленные воронки и боевой элемент боеприпаса. Его пиротехники уничтожили.

Кроме того, в Красногригорьевке Никопольского района из-за обстрела произошел пожар на 3,5 гектара. Горела лесополоса и сухие остатки пшеницы после жатвы. Была угроза высоковольтной линии электропередач. Огонь потушили. Работали 6 спасателей и 1 единица техники. Обошлось без жертв.

Отметим, что российские военные 3 сентября "Ураганами" обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине. В результате погиб ребенок. Мальчик в момент обстрела просто гулял в парке. Обстрелы врага повредили жилые дома, административные здания, объекты промышленной инфраструктуры.

Сколько денег россияне теряют, обстреливая Украину

В ночь на 3 сентября силы украинской ПВО сбили над Днепропетровщиной 5 из 5 ракет "Калибр" оккупантов. Это дорогостоящие современные ракеты. Приблизительная стоимость одной такой ракеты – 1 миллион долларов. Так что можно посчитать, что россияне в никуда потратили 5 миллионов долларов.

Возобновить серийное производство "Калибров" россия не может. Там используются микросхемы западного производства или из Тайваня, которые для москвы теперь недоступны из-за санкций.

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