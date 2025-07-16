"Такой жуткой ночи не было очень давно": почему враг возобновил массированные обстрелы Кривого Рога

Враг в ночь на 16 июля атаковал Кривой Рог, запустив 28 "Шахедов" и одну баллистическую ракету "Искандер-М". В результате атаки получил ранения 17-летний парень.

Из-за ударов по Кривому Рогу разрушено промышленное предприятие. О деталях атаки на город рассказал корреспондент 24 Канала из Кривого Рога Александр Филатьев, отметив, что ночь на 16 июля оказалась очень тяжелой для горожан.

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Какую тактику использовали россияне для атаки Кривого Рога?

Россияне осуществили на Кривой Рог комбинированную атаку с использованием баллистической ракеты и "Шахедов".

Около 23:00 15 июля мониторинговые ресурсы предупредили о риске баллистической атаки с территории временно оккупированного Крыма. Уже буквально через несколько минут жители города услышали громкий взрыв. Это был прилет, по предварительной информации, ракеты "Искандер-М" по одному из районов Кривого Рога. После этого началась атака "Шахедами".

Российско-иранские дроны заходили на город роями с разных сторон. Враг сейчас придерживается такой тактики. Примерно в половине второго ночи с определенной периодичностью раздавались громкие взрывы.

Чуть раньше начали поступать данные об исчезновении электроэнергии в некоторых районах в результате вражеской атаки на инфраструктуру Кривого Рога. По состоянию на сейчас поставки электроэнергии восстановили,

– сказал он.

Из-за атаки пострадал 17-летний юноша, который получил ранение в брюшную полость тела. Врачи сразу его доставили в медицинское учреждение, где приложили все возможные и невозможные усилия, чтобы спасти. Сейчас жизни парня ничего не угрожает, однако он еще находится в тяжелом состоянии.

В то же время глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко отметил, что в течение последних двух недель враг интенсифицировал свои удары по Криворожскому району после определенной паузы. Это связано прежде всего с тем, что Россия масштабировала производство беспилотников.

Теперь противник имеет возможность применить свои ударные дроны не только вечером или ночью, но и днем. Вражеская атака ударными дронами посреди белого дня происходила в городе несколько недель назад,

– рассказал Александр Филатьев.

Раньше такие атаки случались очень редко, а сейчас промышленные мощности по производству БпЛА, позволяют россиянам выполнять такие удары.

Такой жуткой ночи не было очень давно. Впервые после довольно длительной паузы россияне осуществили интенсивную смешанную ракетно-дроновую атаку. Запуски дронов не прекращались, но они не имели такой массовый характер, как в ночь на 16 июля. Очень часто рои ударных беспилотников шли транзитом мимо нашего города на соседней Кропивницкой и дальше в сторону западных областей Украины,

– отметил корреспондент.

Хотя прошлая ночь была очень громкой и даже несколько жуткой, однако город справился с этим вызовом. Сейчас все коммуникации и вся критическая инфраструктура Кривого Рога работает в полном объеме.

Отметим, что в ночь на 16 июля россияне также атаковали города Винницу и Харьков и Одесскую и Сумскую области. В общем враг запустил 400 "Шахедов" по территории Украины.