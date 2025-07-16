Через удари по Кривому Розі зруйноване промислове підприємство. Про деталі атаки на місто розповів кореспондент 24 Каналу із Кривого Рогу Олександр Філатьєв, зазначивши, що ніч на 16 липня виявилася дуже важкою для містян.

Важливо Одні з найбільших атак на Вінницю та Кривий Ріг: усе, що відомо про нічний удар "Шахедами"

Яку тактику використали росіяни для удару по Кривому Рогу?

Росіяни здійснили на Кривій Ріг комбіновану атаку із використанням балістичної ракети та "Шахедів".

Близько 23:00 15 липня моніторингові ресурси попередили про ризик балістичної атаки з території тимчасово окупованого Криму. Вже буквально за декілька хвилин жителі міста почули гучний вибух. Це був приліт, за попередньою інформацією, ракети "Іскандер-М" по одному з районів. Після цього розпочалася атака "Шахедами".

Російсько-іранські дрони заходили на місто роями з різних боків. Ворог зараз дотримується такої тактики. Приблизно пів на другу ночі з певною періодичністю лунали гучні вибухи.

Трохи раніше почали надходити дані про зникнення електроенергії у деяких районах внаслідок ворожої атаки на інфраструктуру Кривого Рогу. Станом на зараз постачання електроенергій відновили,

– сказав він.

Через атаку постраждав 17-річний юнак, який зазнав поранення в черевну порожнину тіла. Лікарі одразу ж його доправили до медичного закладу, де доклали всіх можливих і неможливих зусиль, щоб врятувати. Наразі життю хлопця нічого не загрожує, проте він ще перебуває у важкому стані.

Водночас очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко наголосив, що впродовж останніх двох тижнів ворог інтенсифікував свої удари по Криворізькому району після певної паузи. Це пов'язано передусім з тим, що Росія масштабувала виробництво безпілотників.

Тепер противник має можливість застосувати свої ударні дрони не тільки ввечері чи вночі, але й у день. Ворожа атака ударними дронами посеред білого дня відбувалась у місті декілька тижнів тому,

– розповів Олександр Філатьєв.

Раніше такі атаки траплялися дуже рідко, а зараз промислові потужності з виробництва БпЛА, дозволяють росіянам виконувати такі удари.

Такої моторошної ночі не було дуже давно. Вперше після доволі тривалої паузи росіяни здійснили інтенсивну змішану ракетно-дронову атаку. Запуски дронів не припинялися, але вони не мали такий масовий характер, як в ніч на 16 липня. Дуже часто рої ударних безпілотників йшли транзитом повз наше місто на сусідній Кропивницькій і далі в бік західних областей України,

– наголосив кореспондент.

Хоча минула ніч була дуже гучною і навіть дещо моторошною, однак місто впоралося з цим викликом. Зараз всі комунікації та вся критична інфраструктура Кривого Рогу працює в повному обсязі.

Зазначимо, що в ніч на 16 липня росіяни також атакували міста Вінницю та Харків і Одеську та Сумську області. Загалом ворог запустив 400 "Шахедів" по території України.