Також відомо про постраждалих унаслідок атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що президент розповів про нічний обстріл?

Український лідер підкреслив, що під основним ударом перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина.

Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня,

– розповів президент України.

Зеленський зазначив, що внаслідок російського терору постраждали 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога.

Наслідки російського терору: дивіться фото ДСНС

Президент відзначив воїнів авіації Повітряних сил, армійської авіації, авіації Військово-Морських сил, підрозділів безпілотних систем, зенітних ракетних військ, протиповітряної оборони ВМС, мобільних вогневих груп та підрозділів РЕБ Сил оборони України, завдяки яким збито близько 200 безпілотників, іще понад 140 не досягли своїх цілей.

"Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь", – підсумував Зеленський.