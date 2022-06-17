Россияне ударили из Ми-8 по позициям ВСУ: хотели отбить Николаевку, но получили отпор
17 июня 2022 , 08:45Читати новину українською
Источник:фейсбук Оперативного командования "Юг"
Российские захватчики на утро 17 июня активных боевых действий не проводили, но пытались отразить знаменитую Николаевку.
По данным Оперативного командования "Юг", россияне атаковали с воздуха. Сразу 3 российских Ми-8 нанесли удар по нашим позициям.
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