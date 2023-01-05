Россияне ударили по дому в центре Херсона: погиб 20-летний парень
5 января 2023, 11:24Читати новину українською
Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. оккупанты попали в дом в центре Херсона. К сожалению, в результате погиб 20-летний парень.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. Высокопоставленный чиновник отметил, что попадание произошло около 11:20.
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Оккупанты цинично обстреляли центр Херсона
Это уже не первый раз враг атакует центральную часть города. В этот раз, отметил в 11:21 глава ОВА, оккупанты также попали в дом, расположенный в центре Херсона.
В момент попадания в нем находился 20-летний парень. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью.