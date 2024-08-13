Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Бахмача на Черниговщине

Российские военные атаковали Черниговскую область в ночь на 13 августа. Под ударом агрессора гражданская инфраструктура.

Вражескую атаку уже подтвердил председатель Черниговской ОВА. Что известно, передает 24 Канал.

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Атака на Бахмач 13 августа

Опять враг бьет по гражданской инфраструктуре области. Бахмач. Россия – террорист,

– написал Вячеслав Чаус в 00:02.

Заметим, что тревогу на территории Черниговской области объявили около 22:48. Воздушные силы сообщили о движении вражеских ударных беспилотников.

По состоянию на 00:17 тревога на Черниговщине продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытиях.

Кстати, в целом Воздушные силы сообщили о сразу нескольких группах ударных дронов агрессора, которые зафиксировали в нескольких областях Украины.

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Кстати, оперативные детали российской атаки – в нашем телеграме.