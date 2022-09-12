Не только ракетами: оккупанты ударили по электросети на Днепропетровщине еще и из "Градов"
12 сентября 2022 , 16:32Читати новину українською
Российские захватчики вечером 11 сентября ракетами ударили по электросетям Восточной Украины, оставив несколько областей без света и воды. Впоследствии стало известно, что по сети Днепропетровской области ударили еще и из "Градов".
Эти данные 12 сентября сообщило Оперативное командование "Юг".
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Россияне ударили "Градами" по электросети
В Никопольском районе (что в Днепропетровской области – 24 канал) "Грады" и тяжелая артиллерия били по территории трех общин – Никопольской, Марганецкой и Красногригоровской,
– сообщило командование.
Добавили, что российские оккупанты повредили:
- частные дома;
- лицей;
- а также электросети.
"Масштабы разрушений уточняются. Человеческих потерь нет", – уточнило командование "Юг".
Атака россиян по ТЭЦ: коротко
- Ориентировочно в 19 часов 11 сентября в Украине объявили о воздушной тревоге. Взрывы раздались в Днепре, Кременчуге и Павлограде. В Харькове люди увидели яркую вспышку и там вспыхнул пожар.
- После этого исчез свет на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и в других областях.
- Впоследствии советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что россияне двумя ракетами ударили в Харьковскую ТЭЦ-5. Там был пожар.
- Уже 12 сентября министр энергетики Герман Галущенко написал, что накануне 11 сентября оккупанты также обстреляли Змиевскую ТЭС и 3 подстанции. К сожалению, в результате по предварительным данным во время обстрелов погибли 4 энергетиков, трое ранены.
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