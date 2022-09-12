Не только ракетами: оккупанты ударили по электросети на Днепропетровщине еще и из "Градов"

12 сентября 2022 , 16:32
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Российские захватчики вечером 11 сентября ракетами ударили по электросетям Восточной Украины, оставив несколько областей без света и воды. Впоследствии стало известно, что по сети Днепропетровской области ударили еще и из "Градов".

Эти данные 12 сентября сообщило Оперативное командование "Юг".

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Россияне ударили "Градами" по электросети

В Никопольском районе (что в Днепропетровской области  –  24 канал) "Грады" и тяжелая артиллерия били по территории трех общин  –  Никопольской, Марганецкой и Красногригоровской, 
– сообщило командование.

Добавили, что российские оккупанты повредили:

  • частные дома;
  • лицей;
  • а также электросети.

"Масштабы разрушений уточняются. Человеческих потерь нет", – уточнило командование "Юг".

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Автор: Діана Квасневська