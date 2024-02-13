В частности. днем 12 февраля российские захватчики атаковали по Кропивницкому. В городе прогремел громкий взрыв.

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Оккупанты атаковали Кировоградскую область

В Силах обороны Юга сообщили об атаке на Кировоградскую область.

В течение суток враг нанес ракетный удар, вероятно, крылатой ракетой "Искандер-К" в направлении Кировоградщины,

– говорится в сообщении.

Известно, что в результате попадания произошел пожар на инфраструктурном объекте. Однако пожарные оперативно укротили пламя и ликвидировали возгорание.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, пострадавших и погибших среди гражданского населения в результате вражеской атаки нет.

Пострадала и Херсонская область

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 5 авиационных ударов с применением 5 управляемых авиабомб по Бериславу и Крупице Херсонской области. Известно, что в результате атаки повреждены хозяйственные постройки.

Впрочем, жертв среди мирного населения, к счастью, нет.

В частности, в результате преступных действий россиян обстреляны Понятовка, Антоновка, Львов, Тягинка, Ивановка, Крынки.

Также в течение прошлого дня в лесополосе вблизи Беляевки в Херсонской области, двое местных жителей подорвались на взрывном устройстве. В Силах обороны юга Украины напомнили о мерах безопасности при посещении деоккупированных территорий. Не стоит отклоняться от уже ранее проверенных и обозначенных маршрутов.

Ранее сообщалось о взрывах в Кропивницком: кратко