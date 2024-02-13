Зокрема. вдень 12 лютого російські загарбники атакували по Кропивницькому. У місті пролунав гучний вибух.

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Окупанти атакували Кіровоградську область

У Силах оборони Півдня повідомили про атаку на Кіровоградську область.

Протягом доби ворог завдав ракетного удару, ймовірно, крилатою ракетою "Іскандер-К" в напрямку Кіровоградщини,

– мовиться у повідомленні.

Наразі відомо, що внаслідок влучання сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті. Однак пожежники оперативно приборкали полум'я та ліквідували загоряння.

Як зазначили у Силах оборони півдня України, постраждалих та загиблих серед цивільного населення внаслідок ворожої атаки немає.

Постраждала і Херсонська область

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 5 авіаційних ударів із застосуванням 5 керованих авіабомб по Бериславу та Крупиці Херсонської області. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено господарчі будівлі.

Втім, жертв серед мирного населення, на щастя, немає.

Зокрема, внаслідок злочинних дій росіян обстріляні Понятівка, Антонівка, Львове, Тягинка, Іванівка, Кринки.

Також протягом минулого дня у лісосмузі поблизу Біляївки у Херсонській області, двоє місцевих мешканців підірвалися на вибуховому пристрої. У Силах оборони півдня України нагадали про заходи безпеки при відвідуванні деокупованих територій. Не варто відхилятися від уже раніше перевірених і позначених маршрутів.

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