Россия ударила по Кривому Рогу: вспыхнул пожар в ТЦ

Утром 26 июля российские военные нанесли удар по Кривому Рогу. В результате в городе произошел пожар.

Известно, что загорелся один торговый центр города. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

Что известно об ударе по Кривому Рогу?

0 6:50 Воздушные силы известили о движении реактивных БпЛА в сторону Кривого Рога. Через несколько минут местные ресурсы заявили о взрывах.

Впоследствии в ОВА подтвердили, что враг нанес удар по Кривому Рогу, в результате атаки в торговом центре загорелся пожар.

По состоянию на момент публикации информация о пострадавших уточняется.

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Ночью 26 июля российские войска также били по Никопольскому району: под ударом был Никополь, Марганецкая и Покровская общины. В результате обстрелов повреждения получил универмаг.

Напомним, ранее специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов уже предупреждал, что российские войска активно применяют реактивные "Шахеды" с онлайн-управлением. Эти беспилотники представляют реальную угрозу части северных, восточных и южных областей Украины.

"Флэш" также демонстрировал карту, на которой красным цветом обозначена зона поражения беспилотников – они могут поражать как подвижные, так и статические цели.