Відомо, що загорівся один з торговельних центрів міста. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про удар по Кривому Рогу?

0 6:50 Повітряні сили сповістили про рух реактивних БпЛА у бік Кривого Рогу. За кілька хвилин місцеві ресурси заявили про вибухи.

Згодом в ОВА підтвердили, що ворог завдав удару по Кривому Рогу, внаслідок атаки в торговельному центрі зайнялася пожежа.

Станом на момент публікації інформація про постраждалих уточнюється.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Вночі 26 липня російські війська також били по Нікопольському району: під ударом був Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнав універмаг.

Нагадаємо, раніше фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов вже попереджав, що російські війська активно застосовують реактивні "Шахеди" з онлайн-керуванням. Ці безпілотники становлять реальну загрозу для частини північних, східних та південних областей України.

"Флеш" також демонстрував карту, на якій червоним кольором позначено зону ураження безпілотників – вони можуть уражати як рухомі, так і статичні цілі.