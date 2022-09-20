Россияне бьют по Купянскому району: ранены взрослые и дети, есть погибшие

20 сентября 2022 , 18:41
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Российские оккупанты снова обстреляли Купянский район на Харьковщине. В результате атаки россиян пострадали 9 человек.

Соответствующую информацию Суспільному подтвердила пресс-секретарь главы Харьковской ОВА Елена Шаповал. К сожалению, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о погибших.

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Россияне снова обстреляли Купянск

Елена Шаповал заявила, что ориентировочно в 11 часов 20 сентября под удар оккупантов попало село Грушевка Купянского района.

Скорые забрали девять человек, четверо из которых – дети,
– говорится в сообщении.

Олег Синегубов добавил, что раненых госпитализировали в медучреждения, медики оценивают их состояние как среднее.

Более того, в местных телеграм-канал писали, что в результате атаки есть погибшие люди. Но в ОВА заверили, что такой информацией по состоянию на 17:12 20 сентября не владеют.

Однако ориентировочно в 18:40 20 сентября Олег Синегубов сообщил, что в результате теракта 2 человека погибли.

Что этому предшествовало

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Автор: Діана Квасневська