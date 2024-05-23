Россияне ударили по нескольким объектам Укрзализныци в Харькове и области: пострадали сотрудники

Россия снова нанесла удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. 23 мая враг попал по нескольким объектам Укрзализныци в городе и области.

В компании сообщили, что обошлось без жертв. Однако, к сожалению, среди работников железной дороги есть раненые.

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Укрзализныця снова пострадала от российского обстрела

Во время массированного обстрела Харьковщины 23 мая враг нанес удары по нескольким объектам Укрзализныци. Ранения получили 6 железнодорожников.

Сейчас есть подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. К счастью, без жертв,

– сообщили в Укрзализныце.

В компании сообщили, что, несмотря на все, поезда продолжают курсировать по графику.

Что известно об обстреле Харьковщины