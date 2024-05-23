Россияне ударили по нескольким объектам Укрзализныци в Харькове и области: пострадали сотрудники
Источник:Укрзализныця
Россия снова нанесла удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. 23 мая враг попал по нескольким объектам Укрзализныци в городе и области.
В компании сообщили, что обошлось без жертв. Однако, к сожалению, среди работников железной дороги есть раненые.
Смотрите также Предварительно, сразу 15 ракет, – Зеленский прокомментировал жестокую атаку по Харькову и Люботину
Укрзализныця снова пострадала от российского обстрела
Во время массированного обстрела Харьковщины 23 мая враг нанес удары по нескольким объектам Укрзализныци. Ранения получили 6 железнодорожников.
Сейчас есть подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. К счастью, без жертв,
– сообщили в Укрзализныце.
В компании сообщили, что, несмотря на все, поезда продолжают курсировать по графику.
Что известно об обстреле Харьковщины
- Около 10 утра на Харьковщине прогремели взрывы. В целом российские войска нанесли около 15 ударов по городу и области.
- Враг ударил по транспортной инфраструктуре, одному из подразделений коммунального предприятия, который занимается жизнеобеспечением города, а также по типографии.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты попали по типографии издательства "Виват". Там продолжается серьезный пожар, под завалами ищут людей.
- По состоянию на сейчас известно о 7 погибших и 11 раненых. Владимир Зеленский назвал этот удар "чрезвычайно жестоким"
- Предварительно, россияне обстреляли регион ракетами С-300 или С-400. Однако точный вид вооружения специалисты установят после изъятия обломков.