россияне ударили по Одесской области из стратегических самолетов

Россия продолжает обстрелы Украины. Еще раз под атаку попала Одесская область.

По региону был удар со стратегических самолетов врага. Спикер ОВА Сергей Братчук рассказал, что детали обстрела будут впоследствии.

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Ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации. Подробности – позже.

Держим строй!

– сообщил Братчук.

Утром 25 июля воздушную тревогу объявили на Юге и Востоке Украины. Вскоре жители Харькова и Одессы уже сообщали о взрывах.

Их слышали около 4.40, было по меньшей мере 4 взрыва.

А уже в 5 утра одесситы сообщили о мощном взрыве в своем городе. Тогда началась тревога в центральных областях.

Обстрелы ночью 26 июля

Россия атаковала несколько регионов. В частности, во время воздушной тревоги городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах. Людей просил не покидать укрытия. Перед этим взрывы в городе были вечером 25 июля.

Также россияне вновь атаковали Никопольский район посреди ночи 26 июля. Известно, что от обстрела никто не пострадал. Взрывы жители Никопольского района услышали за несколько минут до объявленной тревоги.

Кроме того, глава Харькова подтвердил, что россияне под утро 26 июля обстреляли город. По словам Игоря Терехова, был "прилет" в гражданские объекты. На 05: 20 никакой информации о жертвах и пострадавших не было.

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