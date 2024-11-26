Россияне ударили по остановке в оккупированной Новой Каховке: поврежден автобус, есть раненые и погибшие

Днем во вторник, 26 ноября, враг ударил по остановке, где были люди. Военное преступление произошло в Новой Каховке на Херсонщине, которая сейчас оккупирована.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

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Что известно об ударе по остановке в Новой Каховке

По опубликованной в медиа информации, днем 26 ноября 2024 года российские войска осуществили обстрел временно оккупированного города Новая Каховка Каховского района Херсонской области. На видео зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта, поврежден автобус, есть раненые и погибшие люди,

– говорится в сообщении.

Прокуроры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Совместно со следователями они устанавливают обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших среди мирного населения.

Сколько людей могли пострадать: что пишут в СМИ

Обстоятельства трагедии и количество пострадавших неизвестны. О происшествии сообщили проукраинские и пророссийские телеграм-каналы. Местные выкладывали жестокие видео с места обстрела.

Сайт "Новая Каховка.City" проинформировал, что прилетело в автобусную остановку возле магазина косметики Prostor и супермаркета "Детский мир". От нее ходят автобусы маршрутом Новая Каховка – Каховка, то есть атакованный автобус был рейсовым. По состоянию на 15:30 известно, что одна женщина умерла в больнице.

Сайт "Украинский Юг" привел данные, что автобус ехал по маршруту Новая Каховка – Таврийск. А обстрел произошел в 11:30 26 ноября.

Обстрелы оккупированных городов в 15-километровой зоне левобережья Херсонщины проводит российская армия периодически с целью запугивания местного населения, спровоцировав их на выезд из прибрежной зоны. Новая Каховка с первых дней полномасштабной войны находится в оккупации. Террор местного населения продолжается,

– указали журналисты.

Российские пропагандистские ресурсы пишут, что пострадавших может быть 17, на месте погибли якобы трое. В атаке обвиняют Украину.

В 17:02 26 ноября коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что погибли четыре человека, в больницах находятся 17 раненых.

Где Новая Каховка на Херсонщине: показываем на карте