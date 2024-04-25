Россияне ударили по поселку Удачное: погибли трое железнодорожников

В обед 25 апреля россияне нанесли удар по поселку Удачное в Донецкой области. К сожалению, есть погибшие. Все они - работники Укрзализныци.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара по Удачному погибли три человека. В Укрзализныце уточнили, что все они – железнодорожники. Также компания обнародовала имена погибших.

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Железнодорожники погибли во время работы

Всего в результате удара по Удачному погибли 3 человека, еще 4 получили ранения. Все они – работники железной дороги.

В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Четверо работников получили осколочные ранения и контузии,

– сообщили в Укрзализныце.

Также компания назвала имена погибших работников.

Богдан Ковалев, 26 лет.

Сергей Кузнецов, 37 лет.

Михаил Бандривский, 26 лет.

Все трое погибших работали электромеханиками на железной дороге.

Немое горе и непоправимая трагедия для железнодорожной семьи. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования близким погибших,

– сказали в компании.

Что касается раненых работников, то их госпитализировали в больницу.

Прокуратура открыла дело

Укрзализныця 25 апреля стала объектом массовых атак России. Оккупанты также атаковали вокзал в Балаклее на Харьковщине, в результате чего пострадали трое сотрудников. В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру – к счастью, обошлось без жертв.

Вадим Филашкин сообщил, что в Удачном также повреждены админздание, заведение культуры, кафе и около 20 частных домов. Сейчас правоохранители тщательно документируют это преступление.

Из-за террористического обстрела под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры началось досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны – ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.