Россияне ударили по территории Криворожской ТЭС: атаку оккупанты "анонсировали" еще раньше

Российские оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС. Масштабы атаки и последствия уточняются.

О ракетных обстрелах сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Россияне анонсировали атаку

Предварительно россияне анонсировали ракетные обстрелы Криворожской ТЭС. Традиционно хотели обвинить в этом ВСУ.

В частности, министерство обороны России распространяло информацию о наличии вооруженных людей на территории ТЭС. Однако эта информация является абсолютным фейком.

В энергетическом холдинге ДТЭК отмечали, что на территории электростанции находятся только работники. А ракетные обстрелы ТЭС не что иное, как террористический акт.

Враг выпустил по Днепропетровщине 6 ракет: последствия

Российские оккупанты выпустили по Днепропетровщине 6 крылатых ракет "Калибр", 4 из которых силам противовоздушной обороны удалось сбить: 3 – над Синельниковским районом, еще одну – над Днепром.

Руководитель Днепропетровской ОГА отметил, что 2 вражеские ракеты попали по территории областного центра.

Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: на прилегающей территории повреждено около трех с половиной десятков автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар,

– отметил Лукашук.

Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушения зданий. В настоящее время спасатели проводят аварийно-спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей.

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Кроме ракетных обстрелов, днем ​​оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Великой Костромке. Есть один пострадавший мужчина, у него осколочные ранения ноги.

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