Россияне ударили ракетами по гражданской и критической инфраструктуре в Полтавской области

Вечером 1 марта в Кременчугском районе Полтавской области раздались взрывы. К сожалению, зафиксированы попадания.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Враг атаковал критическую и гражданскую инфраструктуру Кременчугского района.

Обратите внимание В нескольких местах в оккупированном Крыму слышали мощные взрывы

Последствия атаки устанавливают

Дмитрий Лунин сообщил, что информацию о жертвах и пострадавших в результате российской атаки уточняют. Предварительных данных нет.

Напомним, что около 19.10 в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Причиной явилась активность вражеской авиации с возможным запуском сверхзвуковых ракет. Уже через несколько минут в Кременчугском районе прогремели взрывы.

По данным мониторинговой группы Monitor, россияне запустили 2 сверхзвуковых ракеты и 1 фальш-цель во время тревоги. На то, что россияне использовали сверхзвуковые ракеты, указывает и то, что тревога, охватившая почти все регионы, кроме западных областей, в основном продолжалась 20 минут или намного меньше (в Херсонской и Одесской областях всего несколько минут).

В Сумской области тоже слышали взрывы

При воздушной тревоге звуки взрывов слышали также жители Сумской области. Однако впоследствии в ОВА объяснили, что это была работа сил противовоздушной обороны. Попаданий в области не зафиксировано.

Обратите внимание! Гиперзвуковые ракеты – это тот тип вражеского оружия, против которого, к сожалению, пока бессильна ПВО. Однако не стоит забывать о правилах безопасности во время сигналов тревог – нельзя предугадать, какими ракетами и какие объекты будет атаковать Россия. И не стоит забывать, что враг коварно наносит удары и по гражданским объектам – жилым домам, школам, больницам и т.д. Кроме того, невозможно предугадать, куда могут упасть обломки воздушных целей после успешной работы сил ПВО.

Поэтому реагируйте на сигналы тревоги, соблюдайте правила безопасности и сохраняйте спокойствие и веру в наших воинов.