Россияне ударили ракетами по СТО и автосервису в Сарнах: есть погибшие и раненые

Российские войска вечером 25 июня нанесли ракетный удар по СТО с мойкой и автосервису в Сарнах. Как следствие, были убиты и тяжело ранены несколько гражданских.

О последствиях удара рассказал глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. Впоследствии также обнародовали видео мест, куда попали ракеты.

Это событие Оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам на Ровненщине

Сколько раненых в результате обстрела в Сарнах

В тяжелом состоянии сразу госпитализировали двух человек. Россияне ударили по разным объектам: СТО с мойкой и сервису по ремонту автомобилей. Они в этот момент работали.

По предварительным данным, трое погибших, четверо находятся в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть люди, поэтому работы продолжаются,

– сказал чиновник

По состоянию на 10 часов вечера, спасатели продолжают работать на месте происшествия. О том, что нанесли ракетный удар, стало известно двумя часами раньше.

Глава ОВА рассказал о последствиях удара по Ровненщине: смотрите видео

В здании СТО российские ракеты полностью разрушили стену и обрушилась часть здания. На записи видно, что обломки крыши и боеприпасов были разбросаны на большой площади.

Место, куда ударили ракетами в Сарнах на Ровненщине: смотрите видео

Что касается автомастерской, то там тоже обрушилось здание. В нем упало много железных конструкций и перекрытие, а также разбиты грузовики. На одной из записей видно момент, когда автомобили еще пылали.

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Место попадания ракет в Сарнах: смотрите видео

Как впервые сообщили о взрывах

Волна воздушных тревог начала распространяться по Украине в 7 часов вечера. Через полчаса после этого жители Ровненской области написали в соцсетях, что услышали громкие взрывы.

В 20:13 глава местной ОВА записал обращение к жителям региона. Он подтвердил, что враг нанес 2 ракетных удара.

Крайняя воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровненщины. Нанесены 2 ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры,

– рассказал тогда Коваль.

По предварительным данным, жертв и пострадавших не было. Однако, к сожалению, это не подтвердилось.

Россияне увеличили интенсивность обстрелов Украины

В течение суток 25 июня армия оккупантов запустила по территории Украины несколько десятков ракет. В течение ночи было 2 тревоги. Во время первой услышали взрывы жители Запорожья, Днепра, а также Каменского в Днепропетровской области.

Впоследствии начали появляться сообщения о звуках взрывов в Киевской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Житомирской, Тернопольской областях. Россияне запускали разные типы боеприпасов, в частности:

ракеты типа "Оникс" выпустили из берегового комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму;

часть ракет была выпущена из авиапространства Беларуси шестью самолетами Ту-22М3.

а в Николаеве зафиксировали прилеты ракет "Калибр".

В общей сложности за ночную и утреннюю атаки россияне выпустили 48 крылатых ракет.

На это отреагировал в своем обращении за 25 июня президент Владимир Зеленский. Он призвал западных партнеров предоставить нашей армии современные системы ПВО. Ведь они уже могут начать спасать жизни людей, а не стоять на полигонах.

Обращение, где Зеленский призвал предоставить системы ПВО: смотрите видео