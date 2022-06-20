Россияне удерживают 3 БТГ и развернули зенитно-ракетный дивизион на Севере

Российские кафиры разместили три батальонных тактических группы и подразделения воздушно-десантных войск на Северском направлении.

Ситуация на Севере: враг пытается удерживать позиции

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 20 июня.

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На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.

– говорится в сообщении.

Также в Брянской области враг развернул в зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4.

В Генштабе также сообщили об артиллерийских обстрелах в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

Россияне еще с мая блокируют все возможные способы продвижения украинских защитников на севере. Актуально ситуация выглядит так:

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационный удар и совершили артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.

россияне нанесли авиационный удар и совершили артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина. На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижение сил обороны к Государственной границе Украины. Поэтому интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности города Харькова.

К слову, в МВД сообщили, что россияне возобновили обстрелы Харькова и штурмовые действия на территории области . Таким образом, враг хочет атаковать Донбасс еще с одного направления и расширить оккупированные территории.

В то же время ВСУ удается контролировать оборону по всем направлениям и не давать врагу продвигаться. Враг не имеет успеха ни на одном из приоритетных для него направлений.

ВСУ также удалось уничтожить командно-разведывательный пункт врага. Точных данных о потерях врага нет, но по приблизительным подсчетам в таких пунктах работают 200 – 300 человек, а командует ими как минимум полковник.

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