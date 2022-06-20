Ситуація на Півночі: ворог намагається утримувати позиції
Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 20 червня.
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На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях,
– йдеться у повідомленні.
Також у Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4.
У Генштабі також повідомили про артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
Росіяни ще з травня блокують усіма можливими способами просування українських захисників на півночі. Актуально ж ситуація виглядає так:
- На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційного удару та здійснили артилерійський обстріл в районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.
- На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування Сил оборони до Державного кордону України. Тож, інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова.
До слова, у МВС повідомили, що росіяни поновили обстріли Харкова та штурмові дії на території області. Таким чином ворог хоче атакувати Донбас ще з одного напрямку та розширити окуповані території.
Водночас ЗСУ вдається контролювати оборону на всіх напрямках та не давати ворогу просуватися. Ворог не має успіху на жодному з пріоритетних для нього напрямків.
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