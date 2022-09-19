Взбешенная бензоколонка: россияне угрожают ядерными ударами по Британии и Германии

Российские захватчики пытаются давить на мировое сообщество, чтобы ослабить поддержку Украины. Оккупанты традиционно прибегают к ядерному шантажу.

Россияне убеждают: могут ударить ядерным оружием по Великобритании и Германии. Такие утверждения распространяют росСМИ.

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Угрозы ударить ядеркой по Берлину

Бить по Украине вроде бы не будут, мол, россиянам там еще жить. А вот немцам лучше прислушаться, заверил депутат российской думы андрей гурулев. Мол, удар по Берлину вызовет полный хаос и конец государства.

Россияне угрожают Великобритании

Вместе с тем сторонник путина насмехается над оговорками президента США Джо Байдена относительно применения ядерного оружия. гурулев убежден: россия не будет наказана даже после удара по Великобритании.

Но если с Британских островов в течение трех минут сделать марсианскую пустыню тактическим оперативным оружием без задействования стратегического потенциала, то, конечно, можно пятую статью принять за кого? За марсианскую пустыню, которой уже не существует как государства? Никакого ответа не будет,

– цинично заметил гурулев.

Мировые лидеры требуют от россии прекратить ядерный шантаж: последние новости

17 сентября президент США Джо Байден пригрозил путину страшными последствиями, если тот решит применить ядерное или химическое оружие.

Главы государств обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС. 11 сентября путину звонил по телефону Макрон. Президент Франции потребовал вывести войска с территории атомной электростанции и прекратить войну.

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5 статья устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны. Нападение на одного из членов альянса является нападением на всех его членов.