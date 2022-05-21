Россияне угрожали обстрелять гражданское судно в территориальных водах Украины

Рашисты продолжают блокировку Черного моря. Захватчики боятся даже гражданских судов украинцев.

Российские кафиры продолжают свои захватнические действия в Черном море. Враг боится подходить к украинским берегам, но готов атаковать безоружное гражданское судно.

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Угроза гражданскому судну

Сегодня, 21 мая, судно "Britta K" под флагом Республики Того проходило по территориальным водам Украины у острова Змеиный для осуществления транзитного прохода. Здесь гражданский корабль получил угрозу нападения от россиян.

Российские кафиры направили на судно сигнал о том, что оно якобы приближается к территориальным водам России. Рашисты пригрозили судну обстрелом, если оно не изменит курс.

Таким образом, российские кафиры не только были готовы к нападению на гражданский корабль, но и пытаются незаконно присвоить территорию Украины не только на суше, но и на море.

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Львовские десантники сумели установить рекорд по уничтожению российских кафиров. За 2 дня они сумели сжечь более 70 единиц боевой техники врага. Кроме того, герои уничтожили понтонную переправу рашистов.

Россияне докатились до очередного абсурда. Оккупанты решили ввести санкции против покойного сенатора Джона Маккейна. Рашисты запретили ему въезд на свою территорию.

От смерти после встречи с украинскими героями кафиров не спасут даже высокопоставленные родственники. Племянник замминистра обороны России Адам Хамхоев уже не сможет вернуться домой – наши защитники записали его в ряды "хороших россиян".

Рашисты продолжают террор мирного населения на оккупированных территориях. В Херсоне они похитили Ирину Воробцову прямо из дома в день рождения. Женщина в социальных сетях осуждала вторжение России в Украину и оккупацию города. Ирина находится в плену россиян уже неделю, они пытаются заставить ее "признаться" в корректировке огня возле Чернобаевки.

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