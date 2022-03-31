Россияне в Украине сбили свой же самолет, – глава разведки Великобритании

31 марта 2022 , 05:32
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Источник:

Reuters

Российские военные напуганы силой ВСУ и отказываются выполнять приказы. Они специально выводят из строя технику и даже случайно сбили один из своих самолетов.

Об этом во время выступления в Австралийском национальном университете в Канберре сообщил глава британской радиоэлектронной разведки Джереми Флеминг, ссылаясь на данные, которые есть в распоряжении спецслужбы.

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Мы видели, как русские солдаты – без оружия и морального духа – отказываются выполнять приказы, саботируют собственную технику и даже случайно сбивают свой самолет,
– сказал глава GCHQ.

Джереми Флеминг отметил, что Путин ошибся, недооценив сопротивление украинского народа и решительность Запада по введению санкций. Разведчики считают, что советники диктатора боятся сказать ему правду.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 30 марта ориентировочно составили:

  • личного состава около 17 300;
  • танков 605;
  • боевых бронированных машин 1 723;
  • 305 артиллерийских систем;
  • 96 РСЗО;
  • 54 ПВО;
  • 131 самолет;
  • 131 вертолет;
  • 81 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 1 184 единицы автомобильной техники;
  • 7 кораблей/катеров;
  • 75 цистерн из ГСМ;
  • 21 единица специальной техники;
  • 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
Автор: Олег Васьків