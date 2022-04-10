Россияне украли из Чернобыля даже образцы излучения, – Емельяненко

Российские оккупанты разграбили две лаборатории, расположенные в Зоне отчуждения. Они вывезли оборудование, компьютерную и лабораторную технику, а также образцы излучения.

Об этом в эфире 24 канала заявил Ярослав Емельяненко, директор "Чернобыль ТУР".

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"Из одной лаборатории они забрали более 130 образцов источников излучения. Это не просто образцы излучения, одни излучают 5 рентген, другие – 20 рентген", – подчеркнул Емельяненко.

Он добавил, что среди украденного были образцы ядерного топлива из 4 реактора – топливосодержащие образцы. То есть речь идет о сплавленных массах, где бетон, пластик и т.д. – все сплавленное, что образуется при взрыве.

Пребывание возле них даже в течение нескольких часов несет летальные исходы,

– заявил директор "Чернобыля ТУР".

По его словам, то, что они забрали из Чернобыльской зоны, вывезли на территорию Беларуси и России, очень "фонит" радиацией.